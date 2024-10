L'Italie annonce accueillir une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine en juillet

L'Italie soutient fermement Kiev dans sa lutte contre les forces russes, en envoyant de l'aide et des armes, tout en considérant que ces dernières ne doivent être utilisées qu'à l'intérieur du territoire ukrainien.

"L'Ukraine n'est pas seule, et nous serons à ses côtés aussi longtemps que nécessaire", a assuré Mme Meloni à la presse, précisant que cette réunion aurait lieu les 10 et 11 juillet 2025.

M. Meloni a expliqué que le soutien de Rome visait à "mettre l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour construire une base de négociation pour la paix, une paix qui ne peut pas être une capitulation".

M. Zelensky a déclaré plus tôt jeudi qu'un cessez-le-feu avec la Russie n'était pas à l'étude avec les alliés européens et a appelé à un soutien occidental accru à l'approche d'un hiver difficile, au cours d'un voyage de 48 heures qui l'a conduit à Londres et Paris, avant Berlin vendredi.

Vendredi matin, le président rencontrera le pape François au Vatican.