L'Italie interdit les GSM dans les salles de classe

Les téléphones mobiles et les smartphones ne pourront plus non plus être utilisés à des fins d'enseignement à l'avenir. L'utilisation de tablettes et d'ordinateurs est maintenue, mais uniquement si les enseignants donnent leur accord.

Le nouveau décret a été publié par le ministre de l'Enseignement Giuseppe Valditara, du parti de droite nationaliste de la Lega. L'interdiction de téléphones mobiles a pour objectif de rendre les leçons plus calmes.