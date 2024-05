L'Italie opposée à l'usage contre le territoire russe des armes fournies à l'Ukraine

M. Stoltenberg a déclaré samedi, dans une interview télévisée à l'hebdomadaire The Economist, que "le moment est venu pour les alliés d'évaluer la possibilité d'éliminer certaines restrictions sur l'utilisation des armes qu'ils ont fournies à l'Ukraine".

Matteo Salvini, vice-Premier ministre et chef de la Ligue anti-migrants, a réagi vivement aux déclarations de M. Stoltenberg: "ce monsieur, soit il demande pardon, soit il rectifie ses propos, soit il démissionne", a-t-il lancé lors d'une manifestation électorale à Naples.

"Plus particulièrement maintenant, alors qu'il y a d'importants combats à Kharkiv", deuxième ville du pays qui est visée régulièrement par les forces de Moscou, "nier à l'Ukraine la possibilité d'utiliser ces armes contre des cibles militaires légitimes situées en territoire russe, rend pour eux beaucoup plus difficile la possibilité de se défendre", a-t-il ajouté.

L'autre vice-Premier ministre et chef de la diplomatie, Antonio Tajani, avait dès samedi rappelé que "les instruments militaires envoyés par l'Italie" doivent "être utilisés à l'intérieur de l'Ukraine" et non contre le territoire russe.