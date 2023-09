L'Italie veut vérifier médicalement l'âge des migrants mineurs

L'Italie a présenté un nouveau texte de loi sur l'immigration, concentré sur les mineurs qui pourront désormais être provisoirement hébergés dans des structures pour adultes et feront l'objet d'examens médicaux pour déterminer leur âge.

En vertu d'un projet de décret approuvé mercredi soir en conseil des ministres, les mineurs non accompagnés de plus de 16 ans pourront être placés pendant un maximum de 90 jours dans des espaces réservés des centres d'accueil destinés aux adultes.

Normalement, les mineurs non accompagnés, mères avec enfants ou femmes enceintes sont hébergés dans des centres d'accueil dotés de services sociaux et sanitaires centrés sur l'intégration, où ils peuvent bénéficier de cours de langues et de formation professionnelle.

Mme Meloni a défendu cette réforme en plaidant que désormais toutes les femmes, y compris celles qui ne sont pas enceintes ou n'ont pas d'enfants, seront orientées vers ces centres.

Mais le texte vise avant tout les jeunes migrants affirmant avoir moins de 18 ans pour éviter l'expulsion.