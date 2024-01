L'objectif de l'Ukraine en 2024 est de "chasser" la Russie de son ciel

L'Ukraine a indiqué mercredi que son objectif en 2024 était la maîtrise des airs dans la guerre que lui mène la Russie, tout en prévenant que vaincre Moscou prendra "du temps" et nécessite l'aide des Occidentaux.

"En 2024, la priorité est de chasser la Russie du ciel car celui qui contrôle le ciel déterminera quand et comment la guerre va se finir", a dit au Forum économique de Davos le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.

"On les a vaincus en 2022 sur terre, on les a vaincus en 2023 en mer et nous nous concentrons pour les vaincre dans les airs en 2024", a-t-il ajouté.