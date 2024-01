L'Ocean Viking sauve 71 migrants au large de la Libye qu'il devra débarquer en Toscane

"L'embarcation pneumatique surchargée" a d'abord été repérée par un avion de l'ONG allemande Sea-Watch, avant le sauvetage de ces migrants, parmi lesquels cinq femmes dont une enceinte et 16 mineurs non accompagnés, détaille SOS Méditerranée qui les a pris en charge avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

"C'est le port de Livourne, situé à 1.167 km au nord, qui a été assigné comme lieu sûr de débarquement par les autorités maritimes italiennes, vidant une fois encore la zone de recherche et de sauvetage libyenne de ses ressources", déplore l'ONG.