Loena Hendrickx sera la 31e patineuse à s'élancer sur la glace pour le programme court

Dans l'ordre de départ, Loena Hendrickx sera l'antépénultième des 33 patineuses en lice jeudi lors du programme court des championnats d'Europe de patinage artistique de Kaunas, en Lituanie. Nina Pinzarrone partira 29e et Jade Hovine 13e. Le tirage au sort de cet ordre a eu lieu mercredi.

La Polonaise Ekaterina Kurakova sera la dernière à s'élancer sur la glace et la tenante du titre géorgienne Anastasiia Gubanova l'avant-dernière. Toutes deux sont nées en Russie, mais le pays est banni en raison de la guerre en Ukraine. Gubanova vit et s'entraîne à Saint-Pétersbourg. Kurakova s'est installée à Torun, en Pologne, et est considérée comme une traîtresse en Russie.

Il s'agit de la 116e édition des championnats d'Europe. En 2023, Hendrickx avait terminé deuxième derrière Gubanova et Pinzarrone était cinquième.