L'office européen antifraude détecte plus d'un milliard d'euros indûment dépensés en 2023

L'office européen de lutte antifraude (Olaf) a détecté plus de 1,2 milliard d'euros d'agent public abusivement dépensés l'an dernier. L'organe indépendant, qui enquête sur les fraudes au budget européen, présentait son rapport annuel mardi.

Allégations de collusion, manipulation de marchés publics, factures gonflées, etc. En tout, 265 dossiers ont été clôturés l'an dernier et 190 enquêtes ont été ouvertes. L'Olaf dit avoir constaté une hausse du nombre de fraudes et d'irrégularités dans l'univers du numérique.

Les enquêteurs ont établi que plus d'un milliard d'euros devaient être récupérés à la suite d'utilisations abusives de l'argent des contribuables de l'Union européenne. En outre, quelque 209 millions d'euros ont pu être détectés avant qu'ils ne soient indûment dépensés.