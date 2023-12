L'OMS s'alarme d'une augmentation des cas de dengue en Europe

Cette année, 82 cas locaux de cette maladie virale, qui se transmet par les moustiques, ont ainsi été signalés en Italie, 43 en France et trois en Espagne. Une personne a succombé à l'infection. Plus de 80% de l'ensemble des contaminations ont été observées en Amérique du Nord et du Sud.

Au niveau mondial, le nombre de cas de dengue a décuplé en 20 ans, passant de 500.000 à plus de 5 millions. Quelque 5.000 personnes sont mortes des conséquences de la maladie en 2023.