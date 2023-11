L'OMS s'attaque à la solitude et ses conséquences néfastes sur la santé

La solitude a des conséquences néfastes sur la santé et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) étudie comment les contacts sociaux peuvent contribuer à une bonne santé, a-t-elle annoncé mercredi à l'occasion de la mise en place d'un comité à cet effet.

Les personnes avec moins de contacts sociaux sont plus exposées aux accidents vasculaires cérébraux, à l'anxiété, à la démence, à la dépression et au suicide, a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le risque de décès prématuré est autant voire plus élevé que le risque de décès lié au tabagisme, à l'obésité ou à la pollution de l'air.

Dans de nombreux pays, des personnes de tous âges souffrent d'avoir peu de contacts avec leurs amis et leurs proches. D'après certaines études, l'isolement social touche 5 à 15% des adolescents dans le monde et un quart des personnes âgées. Des estimations qui sont toutefois probablement sous la réalité.