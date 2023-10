Londres: 62 militants écologistes arrêtés lors d'une marche contre les hydrocarbures

Plus de 60 militants du groupe écologiste Just Stop Oil ont été arrêtés lundi à Londres devant le Parlement où ils ont lancé un mois de mobilisation contre les nouveaux projets pétroliers et gaziers du gouvernement britannique.

Les arrestations de 62 activistes ont eu lieu dans le matinée sur la route autour de Parliament Square, où se trouve le palais de Westminster, a écrit la police londonienne sur X (ex-Twitter).