Londres autorise un champ de pétrole controversé, au grand dam des écologistes

Une semaine après avoir mis un coup de frein à certains engagements climatiques, le Royaume-Uni a accordé mercredi une "autorisation de développement et production" à un champ controversé en mer du Nord, s'attirant les foudres de défenseurs de l'environnement.

Le champ pétrolier et gazier de Rosebank est le plus grand gisement non développé du Royaume-Uni, selon Ithaca Energy, filiale de l'israélien Delek, qui l'exploitera avec le norvégien Equinor.