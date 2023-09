Londres demande à Meta de ne pas déployer le chiffrage sans protections supplémentaires pour les enfants

Dans un communiqué publié mercredi, le Home Office estime que l'annonce du groupe de mettre en oeuvre de manière imminente ce type de cryptage des communications sur Instagram et Facebook Messenger expose les enfants au risque d'être ciblés par des "prédateurs".

Actuellement, 800 d'entre eux sont arrêtés chaque mois au Royaume-Uni et jusqu'à 1.200 enfants échappent à des abus sexuels grâce à des renseignements fournies par les plateformes de réseaux sociaux, selon le ministère de l'Intérieur.

La mise en oeuvre des projets de Meta tels quels empêcherait les forces de l'ordre de détecter les abus sur les enfants comme ils le font actuellement, selon le Home Office.

Il cite une estimation de l'agence de lutte contre la criminalité, la NCA, selon laquelle respectivement 92% et 85% des signalements de messages sur Facebook Messenger et Instagram Direct seraient perdus, si bien que "des milliers de délinquants pourraient ne pas être détectés par an".