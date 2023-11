Londres dévoile un budget pour stimuler l'investissement et récompenser "le travail dur"

"Après une pandémie et une crise énergétique, nous avons pris des mesures difficiles pour remettre notre économie sur les rails", s'est félicité M. Hunt en présentant son budget.

Le ministre des Finances britannique Jeremy Hunt a dévoilé mercredi un budget d'automne qui veut stimuler l'investissement et l'activité au Royaume-Uni et encourager le "travail dur" avec des baisses de cotisations sociales.

- Pressions économiques -

L'inflation au Royaume-Uni a nettement chuté, à 4,6% en octobre, contre plus de 11% il y a un an, mais la croissance stagne et les offres d'emploi se raréfient.

M. Hunt a notamment annoncé "110 mesures" qui vont permettre de "doper l'investissement dans les entreprises de 20 milliards de livres par an", et "n'impliquent pas plus d'emprunt ou de dette", a-t-il promis.