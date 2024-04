Londres enterre une proposition de Bruxelles pour relancer la mobilité des jeunes

"Nous avons conclu des accords avec 13 pays dont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et restons ouverts à l'idée d'en conclure avec nos partenaires internationaux, y compris les États membres de l'UE, lorsque c'est dans l'intérêt du Royaume-Uni et que cela favorise les compétences et les perspectives de nos jeunes", a également fait valoir son porte-parole.

Cet accord aurait également permis d'assurer un traitement équitable entre étudiants de l'UE et du Royaume-Uni en termes de frais de scolarité.

Depuis le Brexit, les jeunes ressortissants de l'UE qui veulent étudier au Royaume-Uni doivent s'acquitter du paiement de frais plus élevés (en moyenne 22.000 livres par an, soit 25.700 euros, pour un diplôme de premier cycle) que ceux dont sont redevables les étudiants résidant au Royaume-Uni (autour de 9.000 livres, 10.500 euros).