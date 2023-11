Londres et Séoul renforcent leurs liens économiques et militaires

Le lancement mardi de ce que Pyongyang a présenté comme un "satellite militaire" espion est venu rappeler le contexte délicat dans la région, au moment où Londres et Séoul tiennent à afficher leur bonne entente lors d'une visite d'Etat de trois jours du dirigeant sud-coréen.

Après avoir été accueilli en grande pompe par la famille royale britannique, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol doit étoffer mercredi à Londres ses accords commerciaux et militaires avec le gouvernement britannique, en pleine montée de tensions avec la Corée du Nord.

Yoon Suk Yeol, accompagné de son épouse Kim Keon Hee, a eu droit mardi à tous les honneurs protocolaires de la royauté britannique: cérémonie d'accueil en présence du roi Charles III et de la reine Camilla, avec inspection des troupes et procession en carrosses jusqu'au palais de Buckingham, puis un discours solennel au Parlement et un banquet royal au palais de Buckingham.

Le dirigeant sud-coréen, qui s'est adressé en anglais aux parlementaires britanniques, s'est réjoui d'approfondir les liens entre les deux Etats en signant un "accord de Downing Street" sur la technologie et la défense, et en ouvrant des négociations pour moderniser leur accord de libre-échange.

"Nos relations bilatérales vont renaître et faire de nous de véritables partenaires stratégiques mondiaux", a-t-il assuré dans la galerie royale du palais de Westminster.