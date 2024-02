A Londres, Greta Thunberg jugée pour trouble à l'ordre public

Vêtue d'un t-shirt gris foncé et d'un pantalon noir, les cheveux attachés en queue de cheval, la Suédoise de 21 ans est apparue calme, souriant à des militants assis dans la partie de la salle de la Westminster Magistrates Court réservée au public.

Elle a ensuite pris la parole pour confirmer son identité et sa date de naissance. Elle n'a pu cacher un sourire moqueur lorsque le représentant de l'accusation, Luke Staton, a expliqué dans son propos liminaire que les cinq accusés avaient manifesté au premier jour d'une réunion où des acteurs importants du secteur pétrolier et gazier devaient "discuter et débattre" sur le moyen de développer "des solutions durables" pour l'énergie.

Greta Thunberg avait plaidé non coupable d'infraction à l'ordre public lors d'une première audience en novembre, comme les quatre autres militants qui comparaissent avec elle jeudi. Elle risque une amende maximale de 2.500 livres, soit près de 3.000 euros.

Pour le début jeudi de son procès, prévu pour durer deux jours, une poignée de militants écologistes étaient présents devant le tribunal pour soutenir la figure mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique.