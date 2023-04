Londres met en garde contre le risque croissant posé par les mines en Ukraine

"Avec l'arrivée du printemps et le nombre croissant de personnes impliquées dans des activités agricoles, le risque d'incidents avec des mines impliquant des civils va augmenter", avertit le ministère britannique, sur base d'une analyse des services de renseignement.

Les victimes dues aux mines anti-personnel sont quotidiennes en Ukraine et les plus nombreuses se trouvent dans les oblasts de Kherson et de Kharkiv, qui sont des régions qui ont été occupées par les forces russes et ont depuis été libérées par l'armée ukrainienne.