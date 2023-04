Londres sanctionne cinq Russes liés à l'arrestation de l'opposant Kara-Mourza

Le Royaume-Uni a annoncé vendredi des sanctions contre cinq Russes accusés d'être impliqués dans l'empoisonnement et l'arrestation de l'opposant Vladimir Kara-Mourza, qui a la nationalité britannique et a été condamné lundi à Moscou à 25 ans de prison.

Sont visés des enquêteurs et une juge russes, Denis Kolesnikov, Andreï Zadatchine et Elena Lenskaïa, "impliqués dans l'arrestation de Vladimir Kara-Mourza", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Deux agents des services de sécurité du FSB, Alexandre Samofal et Konstantin Koudriavtsev, "liés aux empoisonnements de 2015 et 2017" ont également été sanctionnés. Ces deux hommes étaient "des membres de l'équipe opérationnelle qui a suivi M. Kara-Mourza lors de plusieurs voyages avant qu'il soit empoisonné en 2015, trois mois après l'assassinat de son ami proche et opposant politique Boris Nemtsov en 2017", selon le communiqué.