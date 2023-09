A l'ONU, le président iranien accuse les USA de "jeter de l'huile sur le feu" en Ukraine

Attiser la "tension et jeter de l'huile sur le feu de la violence en Ukraine sont l'oeuvre des Etats-Unis d'Amérique dans le but d'affaiblir les pays européens et cela est malheureusement un programme sur le long terme", a dénoncé, depuis le siège des Nations unies à New York, M. Raïssi dans un discours virulent contre Washington et l'Occident.

Le président Raïssi a réaffirmé la position "sans ambiguïté" de son pays qui "ne soutient aucune guerre, nulle part, ni en Europe ni ailleurs".