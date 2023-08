L'Otan assure que sa position sur l'Ukraine n'a pas varié après un émoi à Kiev

L'Otan a assuré mercredi que sa position sur la guerre en Ukraine et l'intégrité territoriale de ce pays "reste inchangée" après que le chef de cabinet de son secrétaire général, Jens Stoltenberg, a suggéré mardi - par "erreur", a-t-il admis - que l'Ukraine pourrait céder du territoire à la Russie pour faciliter son adhésion à l'Alliance atlantique.

"La position de l'Otan est claire et reste inchangée. Comme les dirigeants de l'Otan l'ont réitéré lors du sommet de Vilnius en juillet, nous soutenons pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a déclaré un porte-parole de l'Alliance atlantique à l'agence de presse espagnole EFE.

"Nous continuerons à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Nous sommes attachés à une paix juste et durable. L'Ukraine décidera quand et dans quelles conditions la paix sera atteinte et il est clair qu'il faut des garanties de sécurité pour s'assurer que la guerre ne sera pas répétée, a ajouté le porte-parole.