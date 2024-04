L'Otan doit assurer une aide militaire "prévisible" sur le long terme à Kiev

L'Otan doit assurer une aide militaire "robuste" et "prévisible", "à long terme", pour l'Ukraine, et mieux la coordonner, a affirmé mercredi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, avant une réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères des 32 États membres de l'Alliance.

Les ministres doivent discuter du meilleur moyen d'organiser le soutien de l'Otan à l'Ukraine pour le rendre plus fort, plus prévisible et plus durable.

Ce soutien militaire est actuellement coordonné par les États-Unis dans le cadre du groupe de contact Défense pour l'Ukraine, souvent appelé du nom de l'endroit où il se réunit le plus souvent, la base aérienne américaine de Ramstein, dans l'ouest de l'Allemagne.