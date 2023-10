L'Otan entame la semaine prochaine son exercice nucléaire annuel

L'Otan organisera en octobre, comme chaque année, un exercice de dissuasion nucléaire, qui débutera la semaine prochaine dans le sud de l'Europe, et en particulier en Italie, en Croatie et en mer Méditerranée, a annoncé jeudi le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.

Cet exercice annuel, baptisé "Steadfast Noon", rassemble traditionnellement les aviateurs de l'Otan chargés d'une mission nucléaire pour une durée de deux semaines. Aucune arme réelle n'est utilisée par les avions "à double capacité" (conventionnelle et nucléaire) qui y participent, de même que des appareils de soutien.

L'an dernier, quatorze pays et jusqu'à 60 appareils de différents types y ont participé, dont des avions de combat de quatrième et cinquième génération, ainsi que des avions de surveillance et des ravitailleurs en vol opérant au-dessus de la Belgique et de la mer du Nord ainsi qu'au Royaume-Uni, au départ notamment de la base aérienne belge de Kleine-Brogel (Limbourg).