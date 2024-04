L'Otan fête ses 75 ans, plus préoccupée que jamais par l'Ukraine

L'Otan fête jeudi ses 75 ans d'existence, plus que jamais préoccupée par l'Ukraine, en difficulté sur le champ de bataille, faute de munitions et d'armements pour contrer la pression grandissante des forces russes.

Soixante-quinze plus tard, l'Europe est "confrontée à une guerre d'une ampleur que l'on croyait révolue", a encore dit M. Stoltenberg, arrivé il y a dix ans à la tête de l'Otan, quelques mois après l'annexion de la Crimée par la Russie.

L'Alliance atlantique est "plus forte, plus unie et plus grande que jamais", avec aujourd'hui 32 membres, dont deux, la Finlande et la Suède, sont entrés à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, s'est félicité mercredi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

Elle est toutefois aujourd'hui menacée par la guerre en Ukraine, un conflit inédit sur le sol européen depuis la Seconde guerre mondiale, mais aussi par les incertitudes entourant l'engagement américain en Europe.