L'Otan mènera du 9 au 15 mars un exercice de gestion de crise avec la Suède et la Finlande

Les trente pays de l'Otan et les deux "invités" (la Finlande et la Suède) mèneront du 9 au 15 mars leur exercice régulier de gestion des crises ("Crisis Management Exercise", CMX 2023), qui vise à éprouver les procédures de consultation et de décision de l'Alliance atlantique au niveau politico-militaire stratégique, a annoncé l'organisation.