L'OTAN ne compte pas déployer des armes nucléaires dans d'autres pays

Le président polonais Andrzej Duda a déclaré lundi que son pays était prêt à accueillir l'arme nucléaire sur son territoire. "Si nos alliés décident de déployer des armes nucléaires dans le cadre du partage nucléaire sur notre territoire afin de renforcer la sécurité du flanc oriental de l'Otan, nous sommes prêts à le faire", a-t-il expliqué au quotidien populaire Fakt.

La Pologne, membre de l'Union européenne et de l'Otan, est l'un des plus proches alliés militaires de l'Ukraine. Elle est également limitrophe de l'enclave russe de Kaliningrad et du Bélarus, allié de la Russie.