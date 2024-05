L'Otan pousse à lever les restrictions sur l'utilisation d'armes occidentales en Ukraine

Cependant, le chef de l'Otan et les ministres de la Défense des pays de l'Est de l'Alliance ont affirmé ne pas percevoir de risque significatif d'escalade. M. Stoltenberg a rappelé que certains membres de l'Otan livraient déjà des armes sans restrictions et que, une fois livrées, ces armes devenaient de fait ukrainiennes. De plus, le droit de l'Ukraine à l'autodéfense justifie l'usage d'armes contre des cibles militaires, a-t-il ajouté.

Le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, a abondé dans son sens, précisant que les craintes d'escalade exprimées lors de la livraison de chars, d'avions de combat et de missiles de croisière par la France et le Royaume-Uni ne s'étaient pas matérialisées. "La Russie utilise systématiquement la rhétorique de l'escalade lorsque nous envoyons quelque chose de nouveau", a-t-il expliqué.