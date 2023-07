L'Otan réunie en sommet à Vilnius, l'adhésion de l'Ukraine au coeur des débats

A la veille de cette réunion, l'intégration de la Suède au sein de l'Alliance a connu un coup d'accélérateur: le président turc Recep Tayyip Erdogan a finalement accepté de lever son veto à cette candidature, après plus d'un an de blocage.

La réunion des 31 dirigeants des pays de l'Alliance se tient mardi et mercredi à Vilnius, à quelque 35 km de la frontière avec le Bélarus, allié de Moscou, et non loin de l'enclave russe de Kaliningrad, sous la protection notamment d'avions Rafale déployés par la France et de batteries de missiles Patriot par l'Allemagne.

La Russie a mené au cours de la nuit une frappe de drone sur Kiev, une opération conduite avec des appareils de fabrication iranienne Shahed lancés depuis le sud, probablement depuis la région russe de Krasnodar, selon des sources ukrainiennes.

Attendu au sommet de Vilnius, où il rencontrera son homologue américain Joe Biden mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé "un signal clair" de la part des Occidentaux sur les perspectives d'adhésion de son pays.