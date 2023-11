L'UE à 35? Propositions de réforme contre les vetos qui "paralysent"

"Nous ne sommes actuellement pas préparés pour le monde plus brutal dans lequel nous sommes entrés, et pas préparés non plus pour l'absolue nécessité d'une Union européenne élargie à 35 ou 37 Etats membres", a ajouté l'élu de Renew Europe (centristes et libéraux) lors d'un débat mardi en séance plénière à Strasbourg.

Le texte qu'ont rédigé les cinq élus - dont quatre Allemands - représentant différents groupes politiques, plaide pour une révision des traités et demande au Conseil européen de convoquer une convention.

Certaines de ses suggestions, comme la fin de la règle de l'unanimité dans certains domaines de décision, rejoignent celles d'un rapport d'experts franco-allemands publié en septembre.