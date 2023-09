L'UE appelle l'Azerbaïdjan à cesser son opération militaire

Le chef de la diplomatie européenne invite à reprendre d'urgence le dialogue entre Bakou et les Arméniens du Karabakh. "Cette escalade militaire ne doit pas servir de prétexte pour forcer l'exode de la population locale."

L'Union européenne condamne l'escalade militaire le long de la ligne de contact et déplore les pertes en vies humaines causées par cette escalade. "Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités et demandons à l'Azerbaïdjan d'arrêter les activités militaires actuelles", a exhorté le Haut Représentant Josep Borrell, dans un communiqué.

De son côté, le président du Conseil européen Charles Michel, qui s'est personnellement impliqué dans les tentatives de résolution de ce conflit, a jugé les informations de ce mardi "désastreuses". Il appelle lui aussi l'Azerbaïdjan à cesser ses actions militaires pour permettre un véritable dialogue.

L'Azerbaïdjan a lancé mardi une opération militaire au Nagorny Karabakh, trois ans après la précédente guerre, demandant le retrait "total et inconditionnel" de son adversaire arménien de cette région disputée depuis des décennies avec l'Arménie. Les tensions vont croissantes depuis des mois autour de ce territoire sécessionniste d'Azerbaïdjan à majorité arménienne, qui a déjà été au cœur de deux guerres entre Erevan et Bakou, dont la dernière avait duré six semaines il y a trois ans.