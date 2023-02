L'UE assouplit ses sanctions pour faciliter l'arrivée d'aide humanitaire en Syrie

La Commission européenne avait pris soin de rejeter, dès les premiers jours, toute affirmation selon laquelle les sanctions européennes envers Damas empêchent de l'aide ou des secours d'entrer dans le pays.

Jeudi, le Conseil de l'UE (Etats membres) a annoncé avoir adopté un "amendement humanitaire additionnel" au régime de sanctions européennes. Concrètement, pour une durée de 6 mois, les organisations humanitaires ne devront plus demander de permission préalable pour faire parvenir en Syrie, même auprès des organisations ou individus faisant l'objet de sanctions, des biens et services servant un but humanitaire.

Depuis 2011, l'UE maintient des mesures restrictives contre des entreprises et personnalités syriennes accusées de profiter du conflit. Les sanctions empêchent aussi l'exportation vers la Syrie d'équipements et technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou permettant de surveiller ou intercepter les communications Internet ou téléphoniques.