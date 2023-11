L'UE débloque 25 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire pour Gaza

Cette nouvelle enveloppe portera l'aide humanitaire de l'UE à Gaza à 100 millions d'euros pour cette année. L'assistance est transmise via les organisations humanitaires partenaires de l'UE et comprend entre autres de l'eau potable, de la nourriture, des fournitures sanitaires et des médicaments.

L'UE collabore avec Israël, l'Égypte et les Nations unies pour apporter davantage d'aide à Gaza, via des couloirs et des trêves humanitaires, selon Mme Von der Leyen. Elle évoque aussi un renforcement des capacités logistiques à Rafah et des voies complémentaires, comme le couloir maritime depuis Chypre.

L'UE avait triplé il y a deux semaines son aide humanitaire à la population civile de Gaza, la portant à 75 millions d'euros. Elle a aussi lancé un pont humanitaire qui a déjà affrété six vols depuis le 16 octobre vers l'Égypte, apportant 263 tonnes d'assistance destinée à Gaza.