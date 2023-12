"L'UE dispose d'assez de preuves pour sanctionner les colons violents"

"Dans certains cas, il est désormais justifié de parler non plus seulement de violences mais de terrorisme", a ajouté le haut diplomate.

Cette volonté risque toutefois de ne pas être simple à mettre en œuvre, vu l'unanimité nécessaire parmi les États membres de l'UE et la collecte des preuves. À cet égard, Sven Koopmans souligne que la violence exercée par les colons israéliens extrémistes n'est pas neuve, même si elle a augmenté "énormément" depuis les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas en Israël.

Pour le représentant spécial, la reconstruction doit faire partie d'un futur plan de paix solide. Il faut trouver un nouveau moyen de parvenir à une solution à deux États, avec Israël et la Palestine comme États indépendants égaux et coexistant pacifiquement. "Nous avons vu que les efforts de paix de ces 30 dernières années ont échoué", a-t-il déclaré.

M. Koopmans envisage un paquet d'engagements et de gratifications visant à rendre une paix durable intéressante tant pour Israël que pour les Palestiniens. Ce soutien et ces promesses doivent à ses yeux provenir de tous les pays voisins et des puissances les plus influentes, non seulement les États-Unis, mais aussi les pays arabes voisins, la Chine, le Brésil, le Pakistan et l'Union européenne.