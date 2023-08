L'UE a engagé près de la moitié de sa réserve stratégique de bombardiers d'eau

L'Union européenne a mobilisé près de la moitié de sa réserve stratégique de bombardiers d'eau pour aider la Grèce à combattre les plus grands feux de forêt jamais enregistré en Europe depuis le début du siècle, a indiqué la Commission mardi.

Depuis que la Grèce a fait appel le 20 août dernier aux autres États membres pour l'assister dans sa lutte contre les flammes, onze avions de lutte contre les incendies et un hélicoptère de la réserve stratégique de l'UE ont déjà été envoyés. Ils étaient stationnés en Croatie, à Chypre, en France, en Allemagne, en Espagne, en Suède et en Tchéquie. Plus de 400 pompiers de sept États membres ont aussi été dépêchés sur place.

Pas moins de 81.000 hectares ont déjà brûlé dans la région grecque d'Alexandroupolis. Cet incendie est le plus important dans l'UE depuis 2000, date à laquelle le système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS) a commencé à enregistrer des données. Le feu, qui s'étend sur plus de 10 kilomètres de front, n'est toujours pas sous contrôle.