L'UE et Berlin soutiennent l'ouverture d'une usine de vaccins au Rwanda

L'usine produira des vaccins contre le Covid-19 utilisant la technologie de l'ARN messager. L'entreprise pharmaceutique allemande BioNTech y opérera l'usine dans la capitale Kigali à partir de l'an prochain pour fournir le continent.

La ministre allemande participe lundi à l'inauguration de l'infrastructure, et assure à ce sujet que "les maladies ne reconnaissent pas les frontières ou les continents, et notre solidarité non plus". "Team Europe soutient l'objectif de l'Afrique de produire ses propres vaccins, jusqu'à l'aiguille", a ajouté la diplomate.