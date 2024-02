L'UE et le Rwanda signent un accord sur les matières premières critiques

Tantale, étain, tungstène, or, niobium, lithium et autres terre rares: l'UE et le Rwanda ont conclu lundi un protocole d'accord pour favoriser le développement de chaînes de valeur "durables" pour les matières premières critiques, un "préalable essentiel à la réalisation des objectifs de l'UE en matière d'énergie verte et propre."