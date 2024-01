L'UE étudie l'extension de la mission EMASoH à la mer Rouge

Le comité ministériel restreint ("kern") a dégagé vendredi dernier un accord entre les sept partis de la coalition Vivaldi sur la participation belge à cette mission européenne, tout en la liant à la demande des partis de la gauche gouvernementale, à la situation dans la bande de Gaza. Le compromis trouvé comprend l'expression d'un soutien belge à un cessez-le-feu immédiat dans les combats entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste Hamas, à la création de corridors humanitaires à Gaza et au travail de la Cour internationale de Justice (CIJ), devant laquelle l'Afrique du Sud a accusé Israël de "génocide".

"Nous examinons actuellement avec nos partenaires comment la Défense peut contribuer à la mission européenne en mer Rouge pour empêcher l'extension du conflit et garantir la sécurité. Cela se produira a priori avec le déploiement de la frégate Louise-Marie", a-t-elle affirmé en commission de la défense nationale de la Chambre.

Mme Dedonder a précisé mercredi que l'extension du mandat de l'actuelle mission EMASoH ("European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz", en français Mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d'Ormuz) à la mer Rouge est l'une des options étudiées par l'Union européenne.

La Task Force Agénor, le pilier maritime de l'EMASoH, lancée à l'initiative de la France, est commandée depuis début décembre et jusque début juin prochain par un officier belge, l'amiral de flottille Hans Huygens et une participation de la frégate F931 Louise-Marie de la marine est inscrite dans le plan d'opérations 2024 de la Défense.