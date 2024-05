L'UE examine les effets addictifs potentiels de Facebook et Instagram sur les mineurs

L'exécutif européen va vérifier si Meta respecte bien la loi sur les services numériques (digital services act, DSA), entrée pleinement en vigueur en février. Certaines dispositions liées à la protection des mineurs pourraient ne pas être respectées.

La Commission craint que Facebook et Instagram, leurs interfaces et algorithmes notamment, exploitent les faiblesses et l'inexpérience des mineurs et suscitent des "addictions comportementales" chez les enfants. Ces réseaux sociaux créeraient aussi un effet dit du "terrier de lapin". Ce phénomène consiste à monopoliser l'attention des utilisateurs, souvent jeunes, à l'aide de contenu autour d'un intérêt spécifique.