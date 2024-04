L'UE impose des règles renforcées à Shein, désignée "très grande plateforme en ligne"

La Commission européenne a annoncé vendredi avoir désigné la plateforme de vente en ligne Shein comme étant une "très grande plateforme" au sens de la nouvelle législation sur les services numériques (DSA, pour Digital Services Act). Cela veut entre autres dire que la plateforme chinoise de vente de vêtements bon marché devra se soumettre à des règles de transparence spécifiques et justifier son action pour protéger les consommateurs.

Shein devient la 23ème plateforme, aux côtés de X, TikTok, Google ou Facebook, à se voir imposer les règles européennes les plus strictes, précise la Commission via communiqué. Le site compte en moyenne plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'Union européenne, ce qui justifie sa désignation comme "très grande plateforme".

Shein a quatre mois pour se conformer aux règles qui y correspondent, donc jusque fin août.