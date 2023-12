L'UE impose des règles renforcées à trois grandes plateformes pornographiques

A l'instar de X (ex-Twitter), TikTok, Google ou Facebook (Meta), ces plateformes, qui comptent chacune plus de 45 millions d'utilisateurs actifs dans l'UE, seront soumises à des règles plus strictes, pour s'assurer notamment qu'elles mettent en oeuvre les moyens nécessaires pour la protection des mineurs, a annoncé la Commission européenne.

Ces règles renforcées s'appliqueront aux trois sites pornographiques à partir de fin avril, quatre mois après leur désignation par la Commission, qui joue désormais un rôle de gendarme du numérique au sein de l'Union européenne.

Au total, après les 19 annoncées en avril, Bruxelles aura donc désigné 22 très grandes plateformes, dont l'activité sera particulièrement scrutée.

Pornhub, Stripchat et XVideos devront "adopter des mesures spécifiques pour responsabiliser et protéger les utilisateurs en ligne, y compris les mineurs, et évaluer et atténuer comme il se doit tout risque systémique découlant de leurs services", a expliqué la Commission.