L'UE ouvre officiellement des négociations d'adhésion avec l'Ukraine

L'Union européenne a officiellement lancé mardi à Luxembourg des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, une étape qualifiée d'"historique" tant à Bruxelles qu'à Kiev.

"Une Ukraine forte n'est pas possible sans l'UE, et une UE forte n'est pas non plus possible sans l'Ukraine", a déclaré le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, à l'ouverture des négociations.