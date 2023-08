L'UE redirige vers Kiev et Chisinau des fonds initialement destinés à Moscou et Minsk

La Commission européenne a décidé de transférer à l'Ukraine et à la Moldavie 135 millions d'euros de fonds de coopération interrégionale initialement destinés à des programmes avec la Russie et le Belarus, a-t-elle annoncé mercredi.

"Cette décision est le résultat de la guerre brutale de la Russie contre l'Ukraine. Cela permettra de renforcer la collaboration entre les régions de l'UE et les acteurs locaux avec les partenaires ukrainiens et moldaves", a commenté la commissaire en charge de la cohésion, Elisa Ferreira.

Ces fonds "Interreg" 2021-2027 pourront ainsi soutenir les corridors de solidarité qui aident l'Ukraine à exporter ses produits agricoles, ou encore développer des liaisons de transport transfrontalier, les services de santé, d'éducation et de recherche, des programmes d'inclusion sociale et les institutions des deux pays.

La Commission a suspendu dès mars 2022 sa coopération avec la Russie et son allié le Belarus dans le cadre des programmes Interreg. Cela a déjà permis de redistribuer 26 millions d'euros dans des programmes de coopération avec l'Ukraine et la Moldavie. Elle a également autorisé les régions de Finlande, d'Estonie, de Lettonie et de Pologne, qui devaient participer aux programmes de coopération avec la Russie et le Belarus, à prendre part à d'autres programmes Interreg.

Par ailleurs, l'exécutif européen a enregistré ce mercredi une initiative citoyenne européenne (ICE) visant la préservation et le développement de la culture, de l'éducation, de la langue et des traditions ukrainiennes dans les États de l'UE, afin de soutenir l'intégration des réfugiés ukrainiens.