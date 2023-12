L'UE réforme son marché de l'électricité pour doper les énergies décarbonées

L'UE s'est entendue jeudi pour réformer son marché de l'électricité, en vue de stabiliser les factures des consommateurs et doper les investissements dans les renouvelables et l'atome civil --Paris ayant obtenu gain de cause sur le soutien étatique aux centrales nucléaires existantes après d'âpres pourparlers.

L'accord, conclu entre Etats membres et eurodéputés, permettra de "stabiliser les marchés à long terme" et "d'offrir une électricité plus abordable" tout en confortant "la compétitivité industrielle", a résumé la ministre espagnole de l'Energie Teresa Ribera, dont le pays occupe la présidence tournante de l'UE.