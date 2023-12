L'UE s'accorde pour réformer son marché de l'électricité

États membres et eurodéputés ont conclu jeudi un accord sur une réforme du marché européen de l'électricité, destinée à favoriser l'investissement dans les énergies décarbonées - y compris le nucléaire - et à modérer les factures des consommateurs, a annoncé le Conseil de l'UE dans un communiqué.

L'accord, conclu après une nuit d'âpres négociations, "permettra de stabiliser les marchés à long terme et d'accélérer le déploiement d'énergie renouvelables et non fossiles", a indiqué la ministre espagnole de l'Énergie Teresa Ribera, dont le pays occupe la présidence tournante de l'UE.

Cet accord a été obtenu au lendemain de l'accord adopté à la COP28 de Dubaï, appelant notamment à opérer une transition vers une sortie des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques, dans l'optique de la neutralité carbone en 2050.