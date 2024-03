L'UE sanctionne 33 individus pour la mort de Navalny

Également visées par ces sanctions, les deux colonies où l'opposant a été incarcéré sont connues pour les pressions physiques et psychologiques, l'isolement total, la torture et la violence qu'elles exercent sur les prisonniers, souligne l'UE dans un communiqué.

Leurs dirigeants figurent désormais sur la liste des personnes sanctionnées, de même que des membres du pouvoir judiciaire tels qu'Andrey Suvorov, qui a condamné Alexeï Navalny à 19 ans de détention l'an dernier, et d'autres juges impliqués dans son dossier et dans la répression politique en Russie.

Des hauts fonctionnaires du système pénitentiaire et du ministère de la justice sont aussi visés. Tous font désormais l'objet d'un gel de leurs avoirs et d'une interdiction de financement dans l'UE, en plus d'une interdiction d'y voyager.