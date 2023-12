L'UE sanctionne des producteurs de composants de drones Shahed

Les 27 Etats membres de l'UE ont ajouté lundi à la liste des cibles de leurs sanctions 6 personnes et 5 organisations iraniennes, dont il est établi selon l'UE qu'elles participent à la production de drones qui sont utilisés par les forces armées russes dans leur invasion du territoire ukrainien.

Il s'agit essentiellement de sociétés privées iraniennes et de leurs responsables, qui conçoivent et produisent des composants pour les drones de combat Shahed, ou collaborent avec le Corps des gardiens de la révolution islamique en matière de "véhicules aériens sans pilote". Des éléments de drones Shahed ont été découverts sur le champ de bataille ukrainien, prouvant que l'Iran a fourni de tels véhicules kamikazes à Moscou et qu'ils ont été largement utilisés pour bombarder le territoire ukrainien dans une tentative d'invasion illégale, rappelle l'UE dans la décision publiée au Journal officiel. Les drones Shahed sont produits dans le cadre d'un programme étatique.

Les sociétés visées sont toutes accusées de "soutenir le programme iranien d'UAV" et d'y "participer". La direction des différentes sociétés est également visée, ainsi que le directeur de l'"Organisation des industries aérospatiales (AIO)", qui dépend du ministère iranien de la défense.