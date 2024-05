L'UE sanctionne le ministre iranien de la Défense en lien avec des livraisons de drones

En tout, six personnes et trois entités sont visées par ces sanctions. Leurs avoirs sont gelés dans l'UE et leur fournir des ressources est interdit. Les personnes sur la liste noire font également l'objet d'une interdiction de circuler dans l'UE.

L'Union accuse ces responsables et entités d'être impliqués dans le programme iranien de production de drones, ou d'avoir organisé et facilité des transferts de drones et missiles à Moscou pour ses offensives en Ukraine ou à des groupes armés tels que les rebelles houthis au Yémen et le Hezbollah libanais.