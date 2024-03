L'UE va mesurer l'apport des investissements sociaux à la compétitivité

En réunissant mardi à Bruxelles les ministres européens des Finances et leurs collègues des Affaires sociales, la présidence belge du Conseil de l'UE veut convaincre qu'une politique sociale "bien organisée" (investissements et réformes) "ne constitue pas un facteur de coût, mais renforce la croissance économique et la productivité", en plus d'améliorer le bien-être social.