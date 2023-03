L'UE veut éviter les "dépendances" à la Chine comme pour le gaz russe

Celle-ci a été mise en exergue par l'invasion russe de l'Ukraine, Moscou ayant restreint ses livraisons de gaz en Europe et forcé le continent à trouver d'autres voies d'approvisionnement.

Le chef de la diplomatie de l'UE a estimé que 2023 était une "année-clef" pour conclure des accords ailleurs, avec l'Amérique latine notamment, en vue du sommet entre l'UE et la Communauté des états latino-américains et caribéens (CELAC) mi-juillet.

"L'Europe et l'Amérique latine ont l'occasion de montrer que leur relation commerciale est toujours source de progrès", a poursuivi M. Borrell, ajoutant que les investissements européens en Amérique latine sont plus élevés qu'en Russie, en Chine, en Inde et au Japon "réunis".

Selon un rapport de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes de l'ONU (CEPAL), 36% des 142 milliards de dollars d'investissements étrangers dans la région sont provenus d'Europe en 2021.