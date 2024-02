Lufthansa reprend ses activités après la fin de la grève du personnel

Les opérations de la plus grande compagnie aérienne d'Allemagne devraient se normaliser mercredi après la fin de la deuxième vague de grèves des employés de Lufthansa ce mois-ci.

"Lufthansa prévoit de reprendre progressivement les opérations de vol à Francfort et à Munich après la fin de la grève de Verdi mercredi matin", a déclaré un porte-parole de la compagnie.

La grève des techniciens, du personnel logistique et des guichetiers a été particulièrement visible mardi dans les hubs de Munich et de Francfort, où des vols étaient encore annulés mercredi.

Des grèves ont également eu lieu dans les aéroports de Hambourg, Berlin, Düsseldorf, Cologne/Bonn et Stuttgart.

Verdi réclame une augmentation de salaire de 12,5% pour les plus de 20.000 employés, ainsi qu'une prime de compensation de l'inflation de 3.000 euros sur un an. Lufthansa a récemment offert cette prime et une augmentation de salaire d'environ 10% pour une durée de 25 mois.